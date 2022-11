Ortstafeln in Pilgersdorf gestohlen

Werbung

Es handelt sich dabei um die Ortstafel am Ortsende auf der L 346 in Fahrtrichtung Kogl. Die Tafel wurde ohne weitere Beschädigung an der Halterung abgeschraubt, die Polizeiinspektion Lockenhaus ermittelt.

