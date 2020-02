In Lockenhaus steht die Schließung der Postfiliale im Raum, da die Einnahmen tendenziell sinkend sein sollen. Laut Bürgermeister Christian Vlasich soll in den nächsten zwei Wochen im Gemeindevorstand, im Gemeinderat und im Naturparkvorstand darüber gesprochen werden, ob man seitens der Gemeinde eine Postpartnerschaft eingeht – eventuell in Kombination mit einem Weiterbetrieb des Tourismusbüros.

„Unter diesem Aspekt prüfen wir jetzt die Optionen“, erklärt Vlasich. Sollte sich keine Partnerschaft mit der Gemeinde ergeben, soll die Suche nach einem anderen möglichen Postpartnerbetrieb gestartet werden.