Am Donnerstag fand zum ersten Mal ein Tag der offenen Tür in der Klinik Oberpullendorf statt. Das Haus präsentierte dabei sein gesamtes Leistungsspektrum. Die Abteilungen der Klinik sowie externe Partner stellten sich mit Infoständen, Beratungen und diversen praktischen Vorführungen vor. Dabei gab es teilweise auch die Möglichkeit zum Mitmachen. Unter anderem gab es die Möglichkeit für eine virtuelle Coloskopie, eine internistische Diagnosestraße mit Diabetesmessung und Blutdruckmessung, Gesichtsfeldmessung, und eine Präsentation der Hebammen. Außerdem konnte man eine Reanimationsschulung an einer Patienten-Puppe probieren. Auch die Krebshilfe Burgenland und die Fachhochschule Burgenland (Department Gesundheit) waren mit einem Stand vertreten. Die Kollegiale Führung freute sich über viele Besucher und Interessierte.

„Zum ersten Mal haben sich wirklich alle Abteilungen eines burgenländischen Krankenhauses gleichzeitig präsentiert, alle Berufsgruppen haben sich beim Tag der offenen Tür eingebracht. Wir werden den Tag der offenen Tür nächstes Jahr sicher wiederholen“, heißt es seitens der Ärztlichen Direktorin, Primaria Evelyne Bareck, Pflegedirektorin Bettina Schmidt und des kaufmännischen Direktors, Manfred Degendorfer. Für das nächste Jahr überlege man bereits, welche inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden können.