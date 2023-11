Musikverein Deutschkreutz erhielt Ehrenpreis

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf übergab am Sonntag in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gemeinsam mit dem Obmann des burgenländischen Blasmusikverbandes Peter Reichstädter die Auszeichnung „Der Burgenländische Musikant 2023“ an den Musikverein Deutschkreutz.

„Die Blasmusikvereine des Landes haben eine große Bedeutung für die Volkskultur des Landes. Sie sind Teil der burgenländischen Identität. Die Pflege der Volkskultur ermöglicht es Gemeinschaft zu erleben, Freundschaften zu knüpfen und das Schöne zu schätzen“, so Eisenkopf.

Pogatsch löst Reinfeld ab

Einen Tag zuvor – exakt 50 Jahre nach der Gründung des Vereins – fand eine Festsitzung im Vinatrium Deutschkreutz statt, in deren Rahmen auch ein neuer Vorstand gewählt wurde. Dabei übergab Markus Reinfeld nach 11 Jahren das „Obmann-Zepter“ an Andre Pogatsch und übernahm selbst die Funktion des Kassiers. Neue Obmann-Stellvertreterin ist Katharina Thiess