Radfahr-Preise für Schülerinnen und Schüler der MS Horitschon

Von 20. März bis 16. Juni lief heuer die Aktion „Burgenland radelt zur Schule“. 23 Schulen im Burgenland haben daran teilgenommen. 676 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen sind zusammen fast 80.000 Kilometer geradelt.

Wie schon in den vergangenen Jahren, fand auch heuer wieder eine Eis-Challenge statt. Unter allen Teilnehmern, die bis 31. Mai die Eis-Trophäe erreicht hatten und mindestens 50 Kilometer geradelt waren, wurde Eis für die ganze Klasse verlost. Die Gewinnerin in diesem Jahr heißt Christina Rutter aus der 4a der NMS Horitschon. Landesrat Heinrich Dorner und Tina Wurm von der Mobilitätszentrale Burgenland überbrachten das Eis am Dienstag.

Darüber hinaus wurden unter allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen, die 50 Kilometer und mehr geradelt sind, 130 Einzelpreise verlost. Die Preise für die NMS Horitschon überreichte Landesrat Heinrich Dorner ebenfalls am Dienstag. Die anderen Preise werden noch vor Schulschluss an die Schulen verschickt oder überbracht.