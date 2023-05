Erste lange Nacht des Coworking im Burgenland

Coworking-Interessierte, Betreiber und Betreiberinnen von Coworking-Räumlichkeiten, die Politik sowie Vertreter von Start Ups und Unternehmen stehen am 27. Juni im Mittelpunkt bei der ersten Nacht des Coworking. Von 17 bis 23 Uhr werden die teilnehmenden Coworking-Spaces, darunter auch der Sonnenland Teamspace Oberpullendorf, ihre Pforten öffnen. „Wir freuen uns über jedes Projekt, das sich ebenfalls präsentieren will, auch wenn es noch nicht fix und fertig ist“, so Didi Csitkovics vom Sonnenland Teamspace. Er ist vom Coworking schon längst überzeugt: „Es ermöglicht einen zeitlich flexiblen Arbeitsplatz für mehrere Leute, Räumlichkeiten, die vielfältig genutzt werden können und die Weiterentwicklung von Leerflächen.“ Und Andreas Lehner vom Landraum Burgauberg-Neudaberg, wo ein Coworkingspace für bis zu 18 Arbeitsplätze im neuen Gemeindezentrum integriert wurde, ergänzt: „Kleine Unternehmer und Jungunternehmer werden so mit günstigen Angeboten für Büroräumlichkeiten unterstützt.“ Er sieht darin außerdem eine Möglichkeit, leerstehende Gebäude wieder sinnvoll zu nutzen. Bestes Beispiel ist Digitalagentur-Betreiber Andreas Hofer, der in Leithaprodersdorf für seine ,Eisbar Leithaeis' ein altes Gebäude saniert hat und aufgrund des großzügigen Flächenangebots dort auch gleich sein eigenes Büro samt Coworking-Arbeitsplätzen untergebracht hat.

