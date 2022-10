Genuss und Spaß auf ganzer Strecke beim 1. Blaufränkischland Marathon

Werbung

Am vergangenen Samstag fand zum ersten Mal in Kooperation des Burgenland Tourismus sowie dem Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia und MSM-Sportmedia, der Blaufränkischland Marathon für Jung und Alt statt. Vorrangig ging es nicht darum, den Lauf mit einer Bestzeit zu beenden, vielmehr stand bei den knapp 400 Teilnehmern das gemeinsame Genießen in Kombination mit Bewegung im Mittelpunkt.

Sport sowie Kulinarik und Natur im Einklang

Mit drei unterschiedlichen Streckenlängen (10 km, Halbmarathon und Marathon-Distanz) wurde diese außergewöhnliche Sportveranstaltung zu einem tollen Erlebnis für die Teilnehmer sowie Zaungäste und Fans. Start des Blaufränkischland Marathons war in Deutschkreutz. Von hier ging es je nach gewählter Streckenlänge durch goldene Herbstlandschaften in Neckenmarkt, Horitschon und Unterpetersdorf und wieder zurück. "In Anlehnung an den berühmten 'Marathon du Médoc' rund um Bordeaux wurde der Genuss auf burgenländische Art in den Vordergrund gestellt. Solche Veranstaltungen tragen ganz wesentlich zur Attraktivierung des Tourismusangebotes in der Region bei und erfreuen sich bei den Gästen und Einheimischen immer großer Beliebtheit. Auch soll der touristische Herbst noch stärker belebt und neue Zielgruppen erreicht werden", so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.

Attraktives Rahmenprogramm

Ein Goodie-Bag voll Überraschungen wartete auf alle Teilnehmer, die an den Start gingen. Trotz Zeitmessung blieb genügend Zeit, um bei den kulinarischen Zwischenstopps zu verweilen. "Wir wollten mit dem Event sportlich-aktive und bewegungsfreudige Gäste aus Nah und Fern ansprechen, die einem guten Tropfen und kulinarischen Schmankerl aus dem Mittelburgenland keineswegs abgeneigt sind und obendrein Spaß und Unterhaltung schätzen. Gemeinsam mit unseren Gastgeberbetrieben, den Winzern und weiteren regionalen Produzenten soll der Blaufränkischland Marathon zu einem fixen Programmpunkt werden", blickt Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia-Geschäftsführerin Brigitta Pelzer auf ein gelungenes Event zurück. Für Sportlandesrat Heinrich Dorner war die Veranstaltung eine schöne Symbiose zwischen Kulinarik, Region und Sport. "Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, dass wieder zahlreiche Sportler beim zweiten Blaufränkischland Marathon dabei sind." Ein buntes Programm für die kleinen Besucher gab es von den Kinderfreunden Burgenland. Nach dem Überqueren der Ziellinie feierten die Teilnehmer bei der After Run-Party mit DJ ihre tollen Leistungen. Den Abschluss des 1. Blaufränkischland Marathons bildete die Siegerehrung.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.