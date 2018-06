Die Junge Initiative Kroatisch Minihof lud am Samstag zur Premiere des Musicals „Promises, Promises“ im Garten des Pfarrhofes ein.

„Promises, Promises“, ein Musical nach dem Film „Das Appartement“ von Billy Wilder, ist bereits die fünfte Produktion der Jungen Initiative. Insgesamt sind 80 Mitwirkende auf, vor und hinter der Bühne tätig. Jana Ribarich und Eduard Jahns schlüpfen heuer in die Hauptrollen des Chuck Baxter und der Fran Kubelik. Das Musical wird auf burgenlandkroatisch aufgeführt. Für alle deutsch-sprachigen Besucher werden Szenenbeschreibungen am Rande eingeblendet. Das 30-köpfige Orchester, steht unter der Leitung von Justin Kodnar. Regie führt Iren Darabos.

Weitere Spieltermine finden am 29. und 30. Juni, am 6. und 7. Juli sowie am 13. Juli - jeweils um 20.30 Uhr - statt.