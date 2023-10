Neuer Pfarrer für vier Pfarren im Mittelburgenland

Thorsten Carich war zuvor im Südburgenland in den Pfarren Stegersbach und Ollersdorf bzw. im Seelsorgeraum Maria Helferin tätig. Der gebürtige Trausdorfer studierte zunächst an der Wirtschaftsuniversität Wien, als er mit 23 Jahren zur Theologie wechselte und schließlich in das Priesterseminar in Wien eintrat. „Ich hab mich immer schon mit dem Thema Spiritualität beschäftigt“, erklärt er. „Zu diesem Zeitpunkt wollte ich etwas ändern in meinem Leben.“

Besonderes Interesse hat der Theologe an der Ostkirche, hier sei im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche die Mystik stärker erhalten geblieben. In seinem neuen Pfarrverband sei er sehr gut aufgenommen worden, erzählt Carich. „Dass es hier noch so viel Land- und Viehwirtschaft gibt, hat auf mich einen starken Eindruck gemacht.“ Auch die Menschen in den Gemeinden lernt der Geistliche nach und nach kennen. „Die Ortschaften sind zwar nicht sehr groß, aber mit vier Gemeinden dauert es dann doch, bis man die Leute kennt.“

Besonderes Interesse hat Thorsten Carich auch an der gotisierend-barocken Wallfahrtskirche in Unterfrauenhaid. Aber auch am Sportplatz ist er als Fußballfan bisweilen anzutreffen.

Unterfrauenhaid. Der neue Pfarrer wurde von den Ministranten, der Pfarrgemeinde und Vertretern der politischen Gemeinde willkommen geheißen. „Die Gemeinde ist dankbar, einen Nachfolger für Janusz Jamroz gefunden zu haben. Kirche und Politik haben einiges gemeinsam. Die christliche Gemeinde der Gläubigen und die politische Gemeinde der Staatsbürger sind darin verbunden, dass es ihnen um das Wohl der Mitmenschen geht. Als Gemeindevertreter werden wir immer ein offenes Ohr für Anliegen der Pfarre haben“, sagte Bürgermeister Thomas Niklos bei seinen Grußworten. Foto: privat, Sarah Tesch

Ritzing. Das Erntedankfest wurde gemeinsam gefeiert. Foto: privat, Sarah Tesch