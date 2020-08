Ende Juli feierte Pater Miron Sikirić seine Abschiedsmesse in der Pfarrkirche zu Allen Heiligen in Frankenau. Sikirić ist ab September in Südafrika als Priester tätig. Er wurde im Anschluss an die Festmesse von Verwaltungsratsvorsitzende Silvia Knar, Bürgermeisterin Angelika Mileder, Mitgliedern der Feuerwehr sowie der Pfarrgemeinde verabschiedet.

zVg Begrüßung. Angelika Mileder mit Pfarrer Božidar Blažević, Silvia Knar, Zoran Tadic und Zeljko Odobasic.

Am vergangenen Sonntag fand der Amtsantrittsgottesdienst des neuen Priesters der Pfarre mit feierlicher Schlüsselübergabe an Pfarrer Božidar Blažević statt. Verwaltungsratsvorsitzende Silvia Knar wünschte dem neuen Pfarrer von Frankenau viel Kraft und Gottes Segen für seine neue Aufgabe und eine gute Zusammenarbeit mit seiner neuen Pfarre. Blažević betonte, dass er in Frankenau alles so weiterführen möchte, wie bisher.