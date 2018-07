Bewusst mit allen Sinnen Vielfalt erleben kann man beim Markt der Erde. Jeden zweiten Samstag im Monat findet dieser von 9 bis 14 Uhr im Pfarrstadl statt. Regionale, handwerklich erzeugte Lebensmittel erhält man direkt von den Produzenten aus der Region. Der nächste Termin findet am 11. August unter dem Motto „Vielfalt — so RAR, so Gut“ statt.