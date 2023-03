Schloss-Spiele Kobersdorf: „Wir haben wieder ein Jubiläumsjahr“

Werbung

Es ist eine zauberhafte Geschichte radikaler Selbsterkenntnis von wehmutsvollem Witz und hinreißender Situationskomik geprägt, die heuer von 4. bis 30. Juli in Kobersdorf unter der Regie von Michael Gampe auf die Bühne gestellt wird. Wolfgang Böck gibt dabei selbst den Gutsbesitzer Rappelkopf, der die Welt um sich herum verachtet und sich von seiner Familie betrogen und bedroht fühlt. Dadurch gefährdet er die noch zarte Liebe seiner Tochter, zu deren Rettung sich der Geisterkönig Astragalus ins Geschehen einmischt. Er nimmt Rappelkopfs Gestalt an und konfrontiert diesen mit sich selbst. Durch den Blick in seinen Seelenspiegel wird sich der Menschenfeind seiner ungerechten Wesensart bewusst und das junge Paar darf glücklich zusammenkommen.

Obwohl Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ vor nunmehr 195 Jahren seine Uraufführung feierte, könnte es für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aktueller nicht sein: „Uns allen würde es gut tun, ab uns zu in den Spiegel zu blicken, aber nicht selbstverliebt, sondern kritisch aus einer anderen Perspektive“. Und Intendant Wolfgang Böck ergänzte: „ Raimunds romantisch-komisches Original-Zauberspiel mutet heute wie ein modernes Märchen an. Mehr als ein halbes Jahrhundert vor Sigmund Freud hat Raimund mit diesem Stück mit den sinnlich-verspielten Mitteln des Theaters die Psychoanalyse vorweggenommen.“

Die 30 im Originalstück vorkommenden Figuren hat Regisseur Michael Gampe auf elf Darsteller reduziert, die zum Großteil zwei Rollen bekleiden. „Wir werden zum einen mit Effekten versuchen, das Stück spannend zu gestalten und zum anderen dadurch, dass wir aus der psychoanalytischen Beobachtung kommend mit den Schauspielern spannende Situationen erzeugen. Sich selbst zu erkennen, ist eine wichtige Aufgabe der Menschen. Wenn es gelingt, dass die Menschen mit einem erkenntnisreichen Lachen nach Hause gehen, hätte ich das Gefühl, dass mein Konzept aufgegangen ist“, so Gampe. Für das Bühnenbild zeichnet erneut Erich Uiberlacker verantwortlich. Um die Seelenzustände des Rappelkopfs zu einem Bild werden zu lassen, hat er ein Ich-Haus konzipiert, das gleichsam Metapher für den menschlichen Geist und die menschliche Psyche ist. Dieses ist so abstrakt dargestellt, dass es zu einem Spannungseffekt zwischen diesem abstrakten Ich-Haus und dem Schloss kommt. Die starke Naturkomponente des Stücks wird durch einen lebendigen Baum im wahrsten Sinn des Wortes ins Bühnenbild gepflanzt. Ein weiteres zentrales Element des Bühnenbilds wird ein großer Spiegel sein, der gleichsam als Metapher für die Erkenntnis steht. „Und wir werden Feuer und Regen haben“, so Uiberlacker.

Durchschnittliche Auslastung von 96,2 Prozent

Nach dem Jubiläumsjahr 100 Jahre Burgenland 2021 sowie 50 Jahre Schloss-Spiele Kobersdorf 2022 gibt es in Kobersdorf auch heuer wieder ein Jubiläum und zwar die 20. Spielsaison unter der Intendanz von Wolfgang Böck. Geschäftsführer Thomas Mersich betonte, dass die durchschnittliche Auslastung der Schloss-Spiele unter Böcks Intendanz bei 96,2 Prozent liegt. „Das fällt nicht vom Himmel sondern trägt die Handschrift von Wolfgang Böck“, streute auch Landeshauptmann Doskozil dem Intendanten Rosen.

Die Intendanz von Böck, der heuer seinen 70er feierte, wurde vor zwei Jahren erneut verlängert. Was er unbedingt noch auf die Bühne stellen möchte, ist eine „gute, ordentliche Boulevard-Komödie “, so Böck. „Im Alter ist es mir fast das Liebste, wenn ich die Leute zum Lachen bringen darf.“

