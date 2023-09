Aus alt wird neu: „LovelyUniverse“ aus Weppersdorf

Ramona Hufnagel hat „LovelyUniverse“ 2020 gegründet. Grund war, dass sie die Wegwerfgesellschaft immer mehr genervt hat. „Irgendwie musste plötzlich alles größer, stärker und neuer sein und alles was alt war, hatte keinen Wert. Ich wollte zeigen, dass man aus alten, ungeliebten Dingen sehr wohl schöne Sachen zaubern und mit viel Liebe den Gegenständen ein neues Leben einhauchen kann“, so Ramona Hufnagel. In ihrem Sortiment findet man dekorierte Fenster und Fensterbalken, verzierte Milchkannen, Schmalztesen, Töpfe, Leuchtflaschen oder Brotschaufeln. Ramona Hufnagel bereitet alte Stoffe auf und diese erhalten ein neues Leben als Brotsackerl oder Körbchen. Auch Neues ist zu finden wie beispielsweise Mosaikarbeiten (aus alten Fliesen), Leuchtrahmen oder Rucksäcke bzw. Täschchen.

„Eigentlich muss ich mich immer zurückhalten, wenn ich alten Plunder sehe, ich sehe in allem schon ein neues Projekt“, betont sie. Das Sortiment ändert sich immer je nach Jahreszeit. Sie erklärt den Namen „LovelyUniverse“ wie folgt: „Das Universum ist etwas sehr, sehr altes. Auch die Dinge die ich aufbereite sind alt und teils ungeliebt. Begegnet man dem Universum mit Liebe wird etwas Wundervolles daraus – wie aus meinen Gegenständen.“ Ramona Hufnagel erklärt, dass sie immer nur dann bastelt, zeichnet und produziert, wenn sie gut gelaunt und glücklich ist. „Ich versuche dann die Produkte mit Liebe zu füllen und gebe somit jedem Kunden ein Stück von meinem Herzen mit“, so Hufnagel, die bereits als kleines Kind gebastelt und immer alles gesammelt und aufbereitet hat. Das gesamte Emailgeschirr, das sie verwendet, ist alt, sowie auch die Fensterbalken oder Rahmen sind von alten Häusern.

„Ich schenke dem 'Plunder' ein neues Erscheinungsbild. Stoffe bereite ich ebenfalls auf, diese Sachen werden jedoch extra gekennzeichnet, damit es hier zu keinen Missverständnissen kommt. Die bestickten Kunstledertäschchen, sowie Auftragsarbeiten werden alle aus neuen Stoffen gefertigt. Ich möchte weiterhin auf Märkte fahren, meine Leidenschaft ausleben, neue Ideen verwirklichen und bei den Menschen wieder den Blick für das Unscheinbare, Ungeliebte schärfen“, betont Ramona Hufnagel.