Der Nikitscher Vizenz Fleischhacker war bereits 23 Mal im Sudan, um Pumpstationen zu errichten. Mit diesen Stationen wird Wasser vom blauen und weißen Nil in die verschiedenen Ortschaften gepumpt. „Der Plastikmüll im Sudan stört mich sehr. Es liegen Milliarden von Plastiksackerln auf den Straßen. Dieses Problem stört mich bereits seit Jahren“, erklärt Fleischhacker.

Richtige Mülltrennung wird erklärt

Im Zuge seiner Hilfsaktion — Fleischhacker sammelt sehr oft Spenden in Form von Kleidung oder Spielsachen, lässt diese mittels Container in den Sudan bringen und verteilt die Spenden dann vor Ort — kam er auf die Idee, die Jugend im Sudan aufzuklären, wie man Müll richtig trennt bzw. dass Müll nicht auf die Straße gehört. Unter dem Motto „No plastic — fantastic — one home“ ließ der Nikitscher 500 Rucksäcke aus hundert Prozent Baumwolle bedrucken. Diese werden mit Schulsachen und einer Broschüre in Comicform befüllt und Ende Jänner/Anfang Feber im Sudan verteilt.

„Die Rucksäcke gibt es mit vier verschiedenen Motiven, die Grafikerin Vera Nikacs aus meinen Ideen in die Realität umgesetzt hat“, erklärt Fleischhacker. Die Broschüre, in Comicform, wird auf Englisch von den Schülern der Volksschule Nikitsch und der Neuen Mittelschule Großwarasdorf entworfen. „Jeder Schüler macht Entwürfe. Dann setzen wir uns zusammen und machen ein Gesamtkonzept. Herauskommen soll eine Broschüre mit zehn bis zwanzig Seiten“, so Fleischhacker abschließend.