Neue Freunde für die Fledermäuse in Unterrabnitz

In der Kirche von Unterrabnitz bekommen jedes Jahr im Juni etwa 300 Fledermausweibchen des Großen Mausohrs ihre Jungen, bevor sie im Herbst gemeinsam in ihre Winterquartiere ziehen. Nun war die Wanderausstellung „Fledermäuse brauchen Freunde“ eine Woche lang in der Volksschule Unterrabnitz stationiert. In dieser Zeit setzten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Lebensraum, dem Leben und den Eigenschaften der Fledermaus auseinander. Außerdem hielt Alexander Gutstein von der Organisation „BatLife Österreich“. einen Vortrag, bei dem die Schülerinnen und Schüler viel Interessantes und Wissenswertes rund um die in der Dorfkirche lebenden Fledermäuse erfuhren. Im Burgenland sind insgesamt 25 Fledermausarten beheimatet.

BatLife Österreich ist eine Organisation, die sich die Erhaltung der Fledermäuse und ihrer Lebensräume in Österreich zum Ziel gesetzt hat. Die von BatLife Österreich initiierte Wanderausstellung „Fledermäuse brauchen Freunde“ wurde mit Unterstützung von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz und der Landesumweltanwaltschaft erstellt und war schon an zahlreichen Schulen zu Gast.