Klimafreundlich zur Schule in Horitschon

Viele Eltern liefern ihre Kinder in der Früh mit dem Auto bei der Schule ab. Der dadurch entstandene Stau hat laut Umweltgemeinderätin Sabrina Schremser Nachteile für Gesundheit, Klima und Sicherheit. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Mobilitätswoche das Projekt „Klimameile“ in der MS initiiert. „Unser Ziel war es, dass der Schulweg mit dem Rad oder zu Fuß gemacht wird. Jeder dieser Wege ist quasi eine Klimameile“, so Schremser. Das Ergebnis: 1.411 Mal wurde der Schulweg in einer Woche klimafreundlich zurückgelegt.