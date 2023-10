Kostenlose Nachhilfe dank 17 Study Buddys am Gymnasium

Mit einem Kick Off-Frühstück nahmen am Gymnasium Oberpullendorf offiziell 17 Study Buddies im heurigen Schuljahr auf. Study Buddys sind Schülerinnen und Schüler der dritten bis achten Klassen, die sich dazu bereiterklärt haben, für ihre Mitschüler kostenlos Nachhilfe in Fächern wie Englisch, Mathematik, Spanisch, Latein, Physik und einigen anderen anzubieten. Schüler, die Unterstützung beim Lernen brauchen, können sich direkt an die Study Buddys wenden oder sie ersuchen ihre Lehrperson ihnen beim Finden eines geeigneten Buddys behilflich zu sein.

Die Schüler-Leitung des Study-Buddy-Projekts wurde in diesem Jahr in neue Hände übergeben und so freuen sich Emmerich Szalay (6A) und Miriam Freiberger (8A) ein Jahr lang die Geschicke dieses sehr beliebten wie bewährten Projektes zu lenken, das auch vom Elternverein unterstützt wird.