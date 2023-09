Landesweite Initiative fürs Lesen

Unter der Dachmarke „Lesen-Schreiben-Verstehen“ wurden zahlreiche Maßnahmen erarbeitet, die im neuen Schuljahr die positive Entwicklung der Kinder fördern sollen. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden diese am Donnerstag der Vorwoche in der Volksschule Horitschon vorgestellt.

Unter anderem startete das Land Burgenland eine Kooperation mit Kinderbuchautor Thomas Brezina. „Wenn es darum geht, Kinder für das Lesen zu begeistern, dann führt an Thomas Brezina kein Weg vorbei. Es freut mich, dass wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten und er für die burgenländischen Kinder drei Bücher schreibt“, so Landesrätin Daniela Winkler. Die interaktiven und fächerübergreifenden Bücher, die den Titel „Die fliegende Burg“ tragen, spielen im Burgenland und sind für Vorschüler, 1. und 2. Klasse sowie 3. und 4. Klasse der Volksschulen gedacht. Erscheinen sollen sie im Jänner 2024.

„Beim Schreiben habe ich immer das Ziel vor Augen, dass Kinder mit Freude und Begeisterung lesen. Bei Kinderbüchern muss man auf die Kinder zugehen und deren Individualität beachten. Wenn Kinder Texte erfassen können, dann erfassen sie auch die Welt“, meint Brezina, der auch per Videos in allen burgenländischen Schulen präsent sein wird. Mit einem QR-Code können die Videos aufgerufen werden.

Landesweiten Zeichenwettbewerb gewonnen

Im Rahmen der landesweiten Leseinitiative wurde auch nach einem Lesemaskottchen gesucht. Insgesamt wurden 1.647 kreative Ideen eingereicht. Luzia Regner, Schülern der Volksschule Horitschon, ging als Siegerin hervor und schuf „Dalesi“, den Lesedackel. Dieser wird nun verschiedene Leseaktivitäten an den Schulen begleiten. Direktorin Marion Schmiedl und ihr Team zeigten sich sehr stolz über den Erfolg ihrer Schülerin.

An der Leseinitiative des Landes beteiligen sich mittlerweile zahlreiche Partner. Über das Programm „Skooly“ werden den Schülern, Eltern und Pädagogen E-Bücher und weitere interaktive Lernunterlagen zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Infos gibt es auch unter www.lesen-schreiben-verstehen.at

Alle Positionen besetzt

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz erklärte, dass alle ausgeschrieben Positionen in den Schulen qualitativ hochwertig besetzt werden konnten. „In den Volksschulen ist die Schülerzahl 2023 im Vergleich zu 2022 um 117 Kinder auf 11.333 Volkschüler gestiegen, in den Mittelschulen sind es nunmehr 7.199 SchülerInnen – eine Steigerung von 199 Kindern. In den allgemeinen Sonderschulen und in den Polytechnischen Schulen sind in etwa gleich viele Schüler wie im vergangenen Schuljahr angemeldet. In den Bundesschulen werden 13.566 SchülerInnen unterrichtet, dies bedeutet ein Plus von 42 Kindern und Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl im Pflichtschulbereich werden um 30 PädagogInnen mehr als im Jahr 2022 im Burgenland tätig sein“, so Zitz.