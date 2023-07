Nahversorgung soll in Nebersdorf eröffnen

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Großwarasdorf stand unter anderem die geplante Nahverdorgung in Nebersdorf auf der Tagesordnung. Die Arbeiten an dem von der Gemeinde angekauften ehemaligen Bank-Gebäude befinden sich derzeit bereits in der Endphase. Eröffnen soll dort ein Nah & Frisch-Markt, der vom Verein Šuševo-Aktiv-Nebersdorf betrieben wird. Dafür gibt es innerhalb des Vereins die eigens gegründete Sektion „Nahversorgung.“

Das Sortiment wird ausgestattet von der Firma Kastner, darüber hinaus soll es auch einen Postpartner sowie eine Lotto / Toto-Annahmestelle geben. Auch eine Kaffeeecke mit acht Sitzplätzen soll eingerichtet werden. Außerdem soll es einen Liefer- bzw- Bestellservice für nicht-mobile Ortsbewohner und -bewohnerinnen und einen Plattenservice für diverse Feiern geben. Für Mitglieder des Vereins Šuševo-Aktiv-Nebersdorf wird es auch besondere Aktionen geben.

Der Bürgermeister soll als ehrenamtlicher Geschäftsführer fungieren, zwei Personen sollen im Nah & Frisch-Markt angestellt werden. Die Eröffnung des Nahversorgungs-Geschäfts wird am 4. August erfolgen. Über eine Bausteinaktion seitens der Gemeinde kann man das Projekt finanziell unterstützen.

Bei der Gemeinderatssitzung drückte der Gemeinderat außerdem seine Zustimmung für ein Photovoltaik-Projekt der Burgenland Energie auf Großwarasdorfer Hotter aus. Hier sollen auf 30 Hektar Freiflächen-PV-Anlagen erichtet werden.

Darüber hinaus sollen in jedem Ortsteil mehrere Haltestellen für ein burgenländisches Anrufsammeltaxi entstehen. Damit sollen interessierte Personen zu günstigen Konditionen in andere Ortschaften fahren können.