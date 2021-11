Zwei Demonstrationen in Deutschkreutz

Unter dem Titel "No Way" rief der Ring Freiheitlicher Jugendlicher am Sonntag Nachmittag zur "Kundgebung gegen den Asylwahnsinn" am Grenzübergang Deutschkreutz auf.

Zwei Stunden vorher startete eine antifaschistische Gegendemonstration unter dem Titel "Gegen die Festung Europa und ihre Fans!", die sich vom Hauptplatz aus Richtung Grenzübergang bewegte. Ein Großaufgebot der Polizei war im Einsatz.