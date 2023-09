Gut besuchter Auftakt zu den Oberpullendorfer Kulturtagen

„Kunst ist was du als solche empfindest“ - mit dieser provozierenden, zum Nachdenken anregenden Ansage empfing Künstlerin Doris Schamp die Besucher und Besucherinnen am Eröffnungsabend der Pullenale, der Oberpullendorfer Kulturtage, schon im Stiegenhaus des Rathauses. Dort hatte die Oberpullendorferin, die sich vor allem auch als Cartoonistin unter dem Namen La Razzia einen Namen gemacht hat, eine Installation errichtet, mit der sie gesellschafliche Werte beleuchtete.

Ein Herzstück der Ausstellung, die bis 5. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden kann, bilden Schamps Cartoons, wie etwa der eines Scheichs in einer Kunstausstellung der meint: „Ich bewundere Picasso! Niemand hat sein Öl so teuer verkauft wie er!“. Die Künstlerin zeigt aber etwa auch ein Mobile mit dem Titel „Torcere“, was übersetzt so viel wie „verdreht“ bedeutet, reliefartige Papiermachébilder sowie großformatige collagenartige Papierüberlagerungen, bei denen es, wie Manfred Leirer in seinen Eröffnungsworten ausführte, „um die philosophische Frage der Existenz“ geht. „Diese Bilder sind rätselhaft und sehr erfrischend“, betonte Leirer, der selbst Künstler und Kunsterzieher am Gymnasium Oberpullendorf ist. Und weiter: „Diese Ausstellung könnte genauso in Wien, New York oder Los Angeles zu sehen sein, heute ist sie in Oberpullendorf. Und daher ist Oberpullendorf für diesen Abend eine Weltstadt.“

In Oberpullendorf war nicht nur Doris Schamp Leirers Schülerin, sondern auch Ricarda Beer, die mit ihrem Gesang die musikalische Kulisse für die Ausstellungseröffnung bot. Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer bezeichnete beide Damen als Aushängeschilder für Oberpullendorf.

Und Bürgermeister Johann Heisz betonte, dass man mit der Pullenale auch Oberpullendorfer Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten wolle. Ganz in diesem Sinne zeichnete er dann gemeinsam mit seinen beiden Vizes Christina Köppel und Nikolaus Dominkovits sowie Kulturstadträtin Eva Maria Kneisz, die mit ihrem Team für die Organisation der Pullenale verantwortlich zeichnet, zwei national und international bekannte kulturelle Persönlichkeiten aus der Stadt aus: Musikerin und Künstlerin Viola Karal und Schriftstellerin Jutta Treiber.

Letztere wird auch beim nächsten Event der Pullenale aktiv dabei sein. So gibt es am 20. September (19 Uhr) im Kino eine Triple-Lesung mit Jutta Treiber, Hans Peter Treiber und Monika Mayer-Höttinger sowie Musik von Willi Frühwirth.