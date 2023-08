Kultur findet Stadt in Oberpullendorf

Zwei Oberpullendorferinnen werden den offiziellen Eröffnungsabend der Pullenale am 15. September (19 Uhr) im Rathaus bestreiten. Denn dieser ist gleichzeitig die Vernissage für die Ausstellung von Doris Schamp, die Cartoons und Malereien zeigen wird. Musikalisch umrahmt wird die Ausstellungseröffnung von Ricarda Beer. Quasi als Aperitif zur Pullenale gibt es bereits am 11. September ein Konzert mit dem Don-Kosaken-Chor in der Pfarrkirche. Neben diesen beiden Veranstaltungen wird die Pullenale heuer neun weitere Events von Lesungen über Konzerte bis Ausstellungen umfassen. „Es wird Veranstaltungen an sieben verschiedenen Orten geben, für Erwachsene und für Kinder und die Pullenale umfasst heuer auch Veranstaltungen anderer Vereine und Institutionen. Es freut uns besonders, dass auch andere mitorganisieren“, berichtete Kulturstadträtin Eva Maria Kneisz bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick

11. SEPTEMBER: Konzert des Don Kosaken-Chores um 19 Uhr in der Pfarrkirche

15. SEPTEMBER: Eröffnung der Ausstellung „Cartoons und Malerei“ mit Musik

'Ausstellung Doris Schamp (zu sehen bis 5. Oktober während der Öffnungszeiten des Rathauses) mit Musik von Ricarda Beer, offizielle Eröffnung der Kulturtage durch Bürgermeister Johann Heisz, um 19 Uhr im Festsaal des Rathauses

20. SEPTEMBER: Triple Lesung Monika Mayer-Höttinger, Jutta Treiber und Hans Peter (Joe) Treiber sowie Musik von Willi Frühwirth, um 19 Uhr im Kino

29. SEPTEMBER: Mitmachmusical für Kinder (Geschlossene Veranstaltung in der Volksschule)

29. SEPTEMBER: Konzert der Graveyard Avenue um 16 Uhr am Hauptplatz

6. OKTOBER: Lesung für Kinder und Jugendliche

Heinz Janisch, um 15 Uhr in der Bibliothek

7. OKTOBER: Benefizkonzert mit Jazzmed um 19.30 Uhr im Gasthaus Domschitz

13. OKTOBER: Vernissage zur Ausstellung „Ansichtssache“ Bilder von Klientinnen und Klienten der Förderwerkstätte Oberpullendorf, um 18 Uhr im Festsaal des Rathauses

22. OKTOBER: Lesung und Musik „Herbst.Zeit.Lose.Blätter“

Barbara Karlich und der Chor Pujanke um 16 Uhr im Festsaal des Rathauses

10. NOVEMBER: Vernissage Anna Gruber um 19 Uhr im Festsaal des Rathauses

16. NOVEMBER: Lesung

Martina Parker um 19 Uhr in der Bibliothek

Infos unter 02612/42207