Drittes Steppsolo auf Platz 1

Werbung

Thomas Köppel hat bereits zum dritten Mal mit seinem Steppsolo Platz 1 (2020, 2022 und 2023) erreicht. 2019 nahm er zum ersten Mal am DanceStar Austria Qualifier teil. Bisher konnte er insgesamt neun Mal am Stockerl stehen – in den Disziplinen Steppen, Musical Theatre und Lyrical mit Solos, Duos und Gruppentänzen – in Summe vier Mal Platz 1 und fünf Mal Platz 2.

Bei seinem diesjährigen Solo hat er den 1. Platz sowie die Qualifikation für die A-Liga der World Finals ersteppt. „Zu Beginn steppte ich zu einer Bigband Swing Nummer (‚The man with the bag‘), danach folgte klassische Musik (ein Ausschnitt aus der Ouvertüre von Wilhelm Tell) und zum Abschluss steppte ich zu einem irischen Lied (‚Heartland‘), wofür ich Privatstunden in irischem Stepptanz nahm“, so Köppel.

Die Choreografien erschafft er immer selbst. „Es macht mir besonders Spaß, gelernte Schritte in eine Choreo umzuwandeln, mir eine Geschichte zu überlegen und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen“, so Köppel. Mit der Wettbewerbsklasse vom DANCE.LAB konnte er sich in der Gruppe den 2. Platz sowie eine B-Liga Qualifikation für die World Finals sichern.

Er unterrichtet das Steppen seit 2019. „Wenn es meinen Schülerinnen Spaß macht und ich sehe, dass sie mit vollem Herzblut dabei sind, macht mich dies besonders glücklich. Seit Kurzem ist mein Erwachsenenkurs auf zehn Stepperinnen gewachsen. Es freut mich besonders, mit einer so großen und motivierten Gruppe arbeiten zu dürfen.“

DanceStar Austria Qualifier. Thomas Köppel bei der Siegerehrung. Foto: DANCE.LAB, DANCE.LAB

Thomas Köppel mit der Meisterschaftsklasse. Foto: DANCE.LAB, DANCE.LAB

Thomas Köppel mit seinen Steppschülerinnen. Foto: Thomas Köppel, Thomas Köppel

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.