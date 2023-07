„Kreative Dialoge“ in Harro Pirchs Turmhaus in Unterrabnitz

Seit 1971 schon gibt es die Rabitztaler Malerwochen. Mit Myoung-Bok Lee (Südkorea), Gretchen Batcheller (USA) und Mieke Verhaar (Niederlande) sind heuer gleich drei internationale Künstlerinnen und Künstler mit dabei, die durch Hausherrn Harro Pirch, seine Tochter Constanze, Lokalmatador Manfred Leirer, Aquarellist Gustav Just, den Bildhauer Daniel Bucur und Gerhard Altmann, den „Haus- und Hof-Schreiber“ der Malerwochen, ergänt werden.In der magischen Atmosphäre des Turmhauses mit seinem bezaubernden Garten geht jeder der Künstlerinnen und Künstler seiner Profession nach, ohne den anderen zu stören und gerade deswegen passiert gegenseitige Inspiration. Die Idee, die nach wie vor begeistert ist es, den Menschen im Dorf Kunst vor der Haustür zu zeigen und Kreativen die Chance zu geben, frei von Alltagssorgen ihrer künstlerischen Arbeit nachzugehen. Die Teilnehmer werden von Harro Pirch eingeladen und arbeiten in Unterrabnitz rund drei Wochen, bevor die Ergebnisse in einer Ausstellung präsentiert werden. „Die Begegnungen und der Dialog bei den Malerwochen sind für mich ein unverzichtbares Lebenselixier“, so Pirch, dessen Privatinitiative mittlerweile schon mehr als ein halbes Jahrhundert überdauert hat. Die Eröffnung der Schau mit den Kunstwerken der Malerwochen findet am Donnerstag, dem 27. Juli, um 18 Uhr durch Landtagspräsidentin Verena Dunst statt. Weitere Infos unter www.harropirch.at