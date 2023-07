„Natürlich kreativ“ in Unterrabnitz

„Wir haben uns heuer alle in irgendeiner Art und Weise mit der Umwelt und der Natur beschäftigt, um den Menschen vor Augen zu führen, wie schön die Natur ist und dass man mit der Natur im Einklang leben kann und leben muss“, meinte Hausherr Harro Pirch bei der Vernissage der Ausstellung zu den Rabnitztaler Malerwochen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert lädt er Künstlerkollegen aus aller Welt im Sommer in sein Turmhaus und seinen Garten in Unterrabnitz ein, um gemeinsam Seite an Seite mehrere Wochen lang kreativ zu arbeiten und sich gegenseitig zu inspirieren.

Bogen von Amerika bis Südkorea

Am weitesten angereist ist heuer Gretchen Batcheller aus Malibu, die bereits zum vierten Mal bei den Malerwochen dabei gewesen ist und die in besonders kräftigen Farben „mit ihrer grafisch-malerischen Arbeit einen Blick in die Comicwelt eröffnete“, wie Hausherr Pirch ausführte. Eine ebenfalls weite Anreise hatte auch Myoung-Bok Lee aus Südkorea, der nach einem gemeinsamen Ausflug mit Pirch den Schneeberg vereweigte und mit Meeresbildern bezauberte, bei denen man als Betrachter beinahe das Wasser spiegeln und das Meeresrauschen zu hören glaubte. „Er versteht es, nur mit der Stellung von Farbfleck zu Farbfleck Fiktionen in uns auszulösen“, so Pirch. Dritte internationale Künstlerin im Bunde war heuer einmal mehr Malerwochen-Stammgast Mieke Verhaar aus Den Haag, die ein Herbarium gemalt hat. Blumig war dann auch Constanze Pirch, die Tochter des Hausherrn unterwegs, die sich dabei für die Grundierung der Ebru-Technik bediente und dann zarte florale Formen in Aquarell-Technik hineinsetzte.

Vom „Philosoph der Farbe“ zum „Specht“

Blumen und Tiere dominieren die Werke von Aquarellist Gustav Just und ganz tierisch war heuer Lokalmatador Manfred Leirer - von Pirch auch als „Philosoph der Farbe“ bezeichnet - mit Enkaustik-Bildern von Hühnern und Bildern von Kühen unterwegs, die in guter Gesellschaft von Harro Pirchs Stierbild waren, wobei auch die Kunst des Hausherrn heuer in Form von Muskatln und Zinnien Blüten trieb. Die Schau runden Skulpturen von Bildhauer Daniel Bucur - von seinen Künstlerkollegen mit dem Spitznamen „Specht“ ausgestattet - ab, dem ein dem Unwetter zum Opfer gefallener Baum zusätzliches Arbeitsmaterial bescherte. Die Umrahmung der Eröffnung nahm der Haus- und Hofschreiber der Malerwochen und Musiker Gerhard Altmann vor, der auch ein Gedicht über Unterrabnitz aus seinem in der Vorwoche präsentierten Buch „Nord-Mitte-Süd. Mein Burgenland“ las. Die Eröffnungsrede hielt Landtagspräsidentin Verena Dunst, die meinte: „Einen Menschen wie Haro Pirch müsste man erfinden, wenn es ihn nicht gebe. Der Landeshauptmann und ich haben überlegt, ob es noch eine Auszeichnung gibt, die wir ihm geben können,aber wir finden nix. Harro Pirch hat schon alle Auszeichnungen bekommen, die es gibt, weil es ihm zusteht.“