Oberpullendorf: Vielfalt, die man hören kann

„Bei uns spielt‘s Vielfalt“ lautet der Slogan von Radio MORA. MORA steht für mehrsprachiges, offenes Radio und ist ein Sender, der aus dem von einem Studio im Gymnasium bezirksweit ausgestrahlten Radio OP hervorgegangen ist und dessen Ursprünge schon in einem KUGA-Projekt aus dem Jahr 1994 liegen. Am Samstag lud man zu einem Tag der offenen Tür im neuen Studio in der Spitalstraße 1 ein. Sendungen und Nachrichten werden bei Radio MORA in allen vier im Burgenland gesprochenen Sprachen – Deutsch, Kroatisch, Ungarisch und Romanes – gestaltet.

Ergänzt wird das Programm durch einen multikulturellen Musikmix. Bei Radio MORA hat jeder die Möglichkeit, eigenverantwortlich als Sendungsmacher eine Sendung zu gestalten. „Wer will und Lust hat, kann bei uns Radio machen. Er muss nichts dafür bezahlen, aber wir zahlen ihm auch nichts“, schmunzelte MORA-Obmann Josko Vlasich. Auch Schüler und Schülerinnen aus dem Gymnasium werden weiterhin Sendungen gestalten. Zum neuen Studio und zur im Vorjahr erhaltenen 10 Jahres-Lizenz gratulierte eine Vielzahl an Ehrengästen und Partnern.

Karin Gregorich, Elizabeth Hausmann-Farkas und Daniel Stern mit Stadträtin Gerlinde Heger, Bürgermeister Hannes Heisz, Frankenaus Bürgermeister Paul Fercsak und die Oberpullendorfer Vizes Nikolaus Dominkovits und Tina Köppel. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Karin Gregorich und Josko Vlasich mit Landesrat Heinrich Dorner und den Landtagsabgeordneten Elisabeth Trummer und Roman Kainrath. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Tina Köppel, Bürgermeister Hannes Heisz und Gerlinde Heger mit Nationalrat Niki Berlakovich. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

Das Team im neuen Studio. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

