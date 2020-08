Arztpraxis und Wohnungen in Bau.

In der Antoniusgasse wird fleißig gebaut: eine Arztordination im Erdgeschoß und drei Wohnungen im Obergeschoß werden bis Mitte des nächsten Jahres nach den Plänen von Architekt Anton Mayerhofer entstehen. Dass die Bauarbeiten zügig voran gehen, davon konnten sich Oberwarter Siedlungsgenossenschaft-Chef Alfred Kollar, Sonja Svetits und Bürgermeister Markus Landauer selbst überzeugen.

„Die Sonne brennt vom Himmel, dazu Baulärm, Staub und körperliche Arbeit – was die Bauarbeiter vor allem in diesen Tagen leisten, ist unvorstellbar. Keine Selbstverständlichkeit bei dieser unglaublichen Affenhitze – deshalb geht ein ganz großes Dankeschön an alle Beteiligten, die trotz tropischer Temperaturen Tag für Tag vor Ort an unseren Projekten arbeiten“, bedankte sich Kollar. Die OSG hat in Raiding bereits mehrere Projekte verwirklicht, von Wohnungen für junge Menschen und Familien bis zu Wohnraum für die ältere Generation.