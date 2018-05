Unzählige Menschen in verrückten Kostümierungen tummelten sich am Samstag im englischen Windsor. Einer von ihnen war Philipp Kautz aus Raiding, der standesgemäß im „Union Jack Anzug“ inmitten tausender Menschen die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle verfolgte.

Zehn Stunden auf Hochzeitspaar gewartet

Bereits um vier Uhr morgens machte sich der Raidinger, gemeinsam mit seiner Freundin, auf die Suche nach dem besten Platz in Windsor und war, wie es sich für einen echten Fan der königlichen Familie gehört, auch erfolgreich.

„Es empfingen uns extrem freundliche Polizisten und Ordner, mit bester Laune, hilfsbereit und zu Scherzen aufgelegt. Überall gab es Großbildschirme, auf denen das Geschehen ums und im Schloss mitzuverfolgen war“, sagt Kautz, der auch eine Begegnung mit dem größten britischen Fan des royalen Könighauses hatte.

„Wir sind neben Terry Hutt gestanden“, erzählt Kautz, der insgesamt zehn Stunden darauf gewartet hat, das Hochzeitspaar dann live in der Kutsche zu sehen. „Was für ein Gefühl das ist, das Brautpaar in der Kutsche zu sehen, kann ich noch immer nicht beschreiben“, kann Kautz seine Gefühle nur schwer in Worte fassen.

Kautz: „Es gibt nichts, was vergleichbar ist“

Kautz bezeichnet sich nicht als eingefleischten Fan des britischen Königshauses. Aber er sei immer wieder beeindruckt, wie die Briten ihre Königin und das ganze „Brimborium“ feiern. „Jeder Geburtstag, jeder Hochzeitstag, jedes Kronjubiläum und jede Thronfolger-Geburt wird im ganzen Land gefeiert. Jedes noch so kleine Nest spannt Wimpel über die Straßen, hisst den Union Jack, jeder kleine Shop dekoriert die Schaufenster mit Andenkentassen und Porträts der königlichen Familie. Es gibt in Österreich nichts, was auch nur annähernd damit vergleichbar wäre.“

Mit seinem Union Jack Anzug zog Philipp Kautz auch die Blicke von internationalen Journalisten auf sich und musste sogar Interviews geben. | BVZ

Es sei eher Zufall gewesen, dass Philipp Kautz vor einigen Jahren vom England-Virus überfallen wurde. „Bereits bei meinem ersten Besuch hab ich festgestellt, dass die Leute in London viel lockerer und freundlicher sind als bei uns“, meint Kautz, der seinen nächsten „Londontrip“ bereits geplant hat.