Seit 2014 teilt sich Neckenmarkt gemeinsam mit Raiding die Mitgliedschaft beim Verein „Zukunftsorte“. Die „Zukunftsorte“ verstehen sich als eine Plattform der innovativen Gemeinden Österreichs. Jedes Halbjahr übernehmen zwei Gemeinden den Vorsitz.

Mit 1. Jänner übernahmen Neckenmarkt/Raiding gemeinsam mit Kals (Großglockner) den Vorsitz. Am Wochenende kamen Mitglieder aus ganz Österreich in Neckenmarkt und Raiding zusammen. Gestartet wurde in Neckenmarkt unter dem Motto „Zukunft vitaler Ortskern“, am zweiten Tag ging es nach Raiding zum Thema „Zukunft Pflege/Zukunft Liszt“. Zum Abschluss wurde der Vorsitz an die Gemeinden Bad Blumau und Moosburg übergeben.