Künstlerin Stefanie Moro hat sich für ihre neueste Ausstellung etwas Besonderes einfallen lassen. „Ich dachte mir, dass ich auch mal was anderes machen möchte und dass meine Bilder in der Natur stehen sollten“, erzählt sie.

Ihr Mann und der Freund ihrer Nichte errichteten aus alten Paletten eine Wand, an der in Moros Garten nun einige Bilder angebracht sind. In der Ausstellung sind sowohl abstrakte als auch gegenständliche Bilder zu sehen sowie neueste Arbeiten, in denen Stefanie Moro Blattgold verwendete.