Pflegezentrum Raiding-Geschäftsführer Franz Drescher und sein Team durften sich beim Weihnachtsbasar auch in diesem Jahr über viele Gäste freuen. Die Bewohnerinnen und Bewohner bastelten gemeinsam mit den Pflegerinnen und Pflegern Adventkränze, Türkränze, Friedhofsgestecke, Weihnachtsdeko für drinnen und draußen, Krippen, Engerl sowie viele weitere adventliche Accessoires. "Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern für die Vorbereitung und Gestaltung des Weihnachtsmarktes in ihrer Freizeit zum Wohle unserer Mieter und Bewohner sehr herzlich bedanken", so Drescher.

Stimmungsvolles Rahmenprogramm

Für die musikalische Umrahmung des Weihnachtsbasars sorgten der Marienchor und die Tamburica-Gruppe aus Großwarasdorf. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt den Bewohnern des Pflegezentrums Raiding zugute.