Über 1.000 Kurse haben bereits in der Hundeschule Rattersdorf stattgefunden. Vergangenen Samstag feierte man das zehnjährige Bestehen unter anderem mit Trickdog und Discdogging-Vorführungen, einem Trickwettbewerb, einer Freaky Dogs Show sowie einem Konzert von „the blamphins“.

„Bei uns geht es nicht darum, dass Hunde nicht perfekt gerade sitzen müssen"

Vor zehn Jahren waren Brigitte und Michelle Schermann auf der Suche nach einem Platz für ihre Hundeschule in Rattersdorf gelandet und bekamen das heutige Grundstück in Grenznähe von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Heute zählt man um die 50 Mitglieder. Wöchentlich finden im Schnitt zwei Kurse statt, wobei Welpenkurse und Gehorsam für erwachsene Hunde am meisten gefragt sind.

„Bei uns geht es nicht darum, dass Hunde nicht perfekt gerade sitzen müssen. Wir machen Unterordnung für den Hausgebrauch zum Beispiel, dass man ins Cafehaus gehen kann und der Hund unter dem Tisch sitzt oder dass beim Spazierengehen der Hund nicht an der Leine zieht, was sich die meisten Familien von ihrem Hund erwarten“, erzählt Michelle Schermann, die ebenso wie ihre Mutter Brigitte ausgebildete Hundetrainerin ist. So bieten die beiden auch Trickdog, Dogdancing, Discdogging (Spiel mit der Frisbee) und Agility an.

Sowohl beim Trickdog als auch beim Dogdancing werden Tricks erlernt, wobei diese beim Dogdancing später zu einer Choreographie werden. Besondere Angebote sind Problemhundetrainings und Gehorsamskurse für kleine Hunderassen. Heuer im Mai eröffnete die Familie Schermann eine Hundesporthalle in Oberwart als Zweigstelle der Hundeschule in Rattersdorf.