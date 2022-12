Kobersdorf: Aus Stöpseln wurden Bäume

Werbung

Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Penny hat Waldquelle in den vergangenen Monaten Stöpsel gesammelt. Dies geschah im Zuge der Initiative „Stöpselwald“ von Gerhard Brei. Mit dem Reinerlös des wertvollen Kunststoffes wurden 1.000 neue Bäume gepflanzt und damit eine durch den Klimawandel verloren gegangene Waldfläche wieder aufgeforstet.

Die Initiative „waldsetzen.jetzt,“ welche sich seit Jahren für die Wiederaufforstung der heimischen Waldflächen einsetzt, leitete das Baumpflanzen und unterstützte tatkräftig. Nun war Gerhard Brei bei Waldquelle in Kobersdorf zu Gast.

Geschäftsführerin Monika Fiala überreichte ihm eine symbolische Auszeichnung. „2.400 Euro sind durch die wiederverwerteten Stöpsel zusammengekommen“, freute sich Geschäftsführerin Monika Fiala.

Von Ende September bis Anfang November wurden in den mehr als 300 Penny-Filialen in Österreich Getränkeverschlüsse gesammelt, welche im Anschluss recycelt und wiederverwendet wurden. Insgesamt wurden so 3,8 Millionen Getränkeverschlüsse gesammelt.

Kunstwerke auf den Etiketten

Die Waldquelle-Mehrweg-Glasflaschen der Sorte „Spritzig“ zieren indes zurzeit ganz besondere Kunstwerke – denn Kinderzeichnungen der österreichischen Natur sind auf den Etitektten zu sehen.

Die Etiketten sind im September beim Waldquelle Wandertag in Kobersdorf entstanden, bei dem zahlreiche Kinder ihr künstlerisches Geschick und ihre Kreativität bewiesen haben. Die 12 besten Zeichnungen wurden von einer Jury ausgewählt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.