Lackenbacher Kirche in neuem Glanz

In den vergangenen Monaten wurde der Innenraum der Pfarrkirche Lackenbach renoviert. So erhielten die Wände im Innenraum einen neuen Anstrich. Auch an den Fenster und den Kreuzwegstationen wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Zuletzt wurden noch diverse Elektrikerarbeiten und die Neugestaltung der Sakristei erledigt. Die Reparatur der Orgel steht derzeit noch an.

„Wir können mit großer Freude feststellen, dass die bereits erledigten Arbeiten sehr gut gelungen sind“, so Pfarrer Shinto Michael. Dieser bedankte sich auch bei Spenderinnen und Spendern, freiwilligen Helfern und den Pfarrgemeinderäten und -rätinnen für ihr Engagement. „Nachdem der Kircheninnenraum nun in neuem Glanz erstrahlt, war es eine besondere Freude, dass gerade am Patroziniumsfest — zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus — der erste Gottesdienst wieder in der Pfarrkirche gefeiert werden konnte.“

Am 24. September veranstaltet der Kirchenchor Lackenbach ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Renovierungskosten der Pfarrkirche.