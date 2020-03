Der Familienbetrieb rund um die Geschäftsführer Avdi, Besi und Burim Elezaj zeigten in dieser Ausnahmesituation, wie Hilfsbereitschaft geht. Die Menschen, die in der Krise den Lebensalltag sichern, wurden vom Restaurant Da Buki mit rund 200 gratis Mahlzeiten überrascht. Beliefert wurden die Billa-Filialen Stoob-Süd, Oberpullendorf und Weppersdorf, die Hofer-Filiale in Oberpullendorf, die Eurospar-Filialen Stoob-Süd und Oberpullendorf, die Lidl- und Penny-Märkte in Oberpullendorf, die Polizeidienststellen Oberpullendorf und Kobersdorf sowie das Rote Kreuz in Oberpullendorf und Neutal.