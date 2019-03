Zahlreiche Faschingsnarren waren in der Blaufränkischgemeinde unterwegs.

Kunterbunter Faschingstrubel in Deutschkreutz .

In diesem Jahr wurde der Umzug von der Wirtschaft, den Vereinen und den Weinbauern organisiert. Am Faschingsdienstag startete die Riesenparty am Hauptplatz mit einem Ausschank des FC Juvina Deutschkreutz und der Feuerwehr Deutschkreutz-Girm.

Danach folgte der Abmarsch mit den vielen originellen Wägen und Verkleidungen zur Kirche, wo jede Maske belohnt wurde. Der Ausklang des Faschingsumzuges erfolgte am Hauptplatz mit Partymusik sowie in den Deutschkreutzer Lokalen.