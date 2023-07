Gratulation an Oberpetersdorfer Vize-Europameister

Marcel Schock aus Oberpetersdorf erreichte bei der Europameisterschaft in Robotik mit seinem Team aus der HTL Wiener Neustadt den zweiten Platz. Die Landesrätin für Bildung und Jugend, Daniela Winkler, besuchte den 19-Jährigen und gratulierte dem Vizeeuropameister:„Herzlichen Glückwunsch und allerhöchsten Respekt zu diesem großartigen Erfolg. Es braucht schon eine außergewöhnliche Leistung, um sich in diesem internationalen Bewerb durchzusetzen und als Zweiter im absoluten Spitzenfeld zu landen.“

Die diesjährige "Botball"-Europameisterschaft Robotik fand in der Höheren technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt TGM in Wien statt. 19 Teams trafen aufeinander, darunter auch zwei reine Mädchen-Teams. "Botball" ist ein amerikanisches Programm, um Schüler für Technik zu begeistern. Jedes Schüler-Team bekam vorab ein Regelwerk zugeschickt, eine Bauanleitung zum Aufbauen des Spieltisches, sowie eine Auflistung der Teile, die verwendet werden durften. Dabei mussten Roboter konstruiert und so programmiert werden, dass sie eine Aufgabe selbstständig, ohne Fernsteuerung, erledigen. Das Bauset war für alle Teams gleich und bestand aus 1.300 Teilen - Metall-Elementen, Prozessoren, Lego, Motoren und Sensoren.

Die Aufgabe bei der heurigen EM: Die Roboter sollten ein künstliches Korallenriff reparieren. Dazu bewegten sich die kleinen Maschinen auf einem weißen Spielfeld, holten Bausteine, füllten sie mit "Korallen" und setzten sie auf dem "Riff" ab. Die Teams hatten drei Monate Zeit, ihren mechanischen Gehilfen dieses Kunststück beizubringen. Einer der Teilnehmer war Marcel Schock aus Oberpetersdorf (Großgemeinde Kobersdorf), der gemeinsam mit seinen Kollegen aus der HTL Wiener Neustadt im Team "Semikolon" antrat und den zweiten Platz erreichte. Bildungslandesrätin Daniela Winkler gratulierte: "Wir sind sehr stolz im Burgenland, dass wir mit Marcel einen Vizeeuropameister haben. Robotik hat im burgenländischen Bildungssystem einen sehr hohen Stellenwert. Mit der Einführung des Wahlpflichtfachs Coding und Robotik im Schuljahr 2018/19 an den burgenländischen Mittelschulen haben wir bereits sehr früh auf technologische und gesellschaftliche Entwicklungen reagiert und ermöglichen damit unseren Schülerinnen und Schüler eine zukunftsorientierte Bildung“, so Landesrätin Winkler.