Erster Roman von Gerhard Blaboll: „69 Stunden ins Paradies“

Mit „69 Stunden ins Paradies“ legt Gerhard Blaboll seinen ersten Roman vor. „Es ist alles wahr, manches habe ich selbst erlebt, manches habe ich nur gesehen“, erzählt er. Das Buch sei aber kein Reisebericht, sondern ein Roman. Blaboll hat fünf Jahre daran gearbeitet.

Die Geschichte handelt von Jere, der in seiner Firma als Afrika-Spezialist gilt und nachdem er seinen Job verliert, einen Urlaub im Senegal antritt. „Ich kenne diese Länder richtig gut. Ich habe gute Beziehungen in diesen Ländern. In der Zeit meiner Management-Tätigkeit war Afrika ein Teil der Region, für die ich zuständig war. “, erzählt Blaboll. Durch seine Kontakte dort bekam er auch Plätze zu sehen, die Touristen sonst eher verborgen bleiben. Dieses Hintergrundwissen ist auch in den Roman geflossen – trotzdem wollte er eben kein Sachbuch schreiben.

„Ich wollte auch Menschen erreichten, die sich normalerweise kein Sachbuch kaufen“, meint er. Für ihn ist das Faszinierende an Afrika, dass man als Europäer denkt, dass man viel über Afrika weiß – obwohl man eigentlich gar nichs weiß. Mit Europa verbinden die Afrikaner eine Hassliebe, führt er weiter aus: „Einerseits ist es für sie das Paradies, andererseits sind das noch immer die Ausbeuter. Die Menschen müssen von ihrer Arbeit auch leben können. Wir nehmen ihnen die Arbeit weg und wundern uns dann, wenn sie zu uns kommen. Wir verhindern durch politische und wirtschaftliche Einmischung, dass es anders wird. Wir sind interessiert daran, dass sich nichts ändert“, so Blaboll.

Er hat auch schon ein oder zwei Fortsetzungen im Kopf, deren Handlungen in Ostafrika spielen sollen. „Aber jetzt schauen wir einmal, wie dieser Roman ankommt“, meint Blaboll.