Feiern in den Weinbergen: Neue Event-Location in Deutschkreutz

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Der traditionsreiche Weinbaubetrieb K+K Kirnbauer ist weit über die Grenzen hinaus für seine edlen Tropfen bekannt. Seit mittlerweile 20 Jahren befand sich der obere Stock des Weinguts am Rotweinweg im Dornröschenschlaf.

Hochzeiten, Seminare und Firmenevents

„Aufgrund der tollen Lage mit herrlichem Panorama-Blick hatten wir enorm viele Anfragen für Hochzeiten und Veranstaltungen. Da ich lange Zeit im Event-Marketing tätig war, entwarf ich gemeinsam mit meinem Mann Markus ein Konzept für eine Event-Location“, erzählt Marlene Kirnbauer.

Im vergangenen Jahr begann das Winzer-Ehepaar mit der Planung des „Rooftop 7301“. Dieses bietet 110 Gästen Platz und ist für Hochzeiten, Seminare und Firmenevents ausgelegt.

Motto „Far East“: Erstes Clubbing Ende Juni

Auch in technischer Hinsicht spielt der neue Veranstaltungsort mit Video-Wall und einer Soundanlage inklusive eines DJ-Pults alle Stücke. Zudem sollen ein Windschutz und eine große Beschattungsmöglichkeit den Gästen ein angenehmes Klima bescheren. Für das leibliche Wohl kann das hauseigene Blaufränkisch Hotel gebucht werden oder ein Caterer nach Belieben engagiert werden.

Am 30. Juni findet im „Rooftop 7301“ das erste Clubbing unter dem Motto „Far East“ im Rahmen einer Event-Serie statt. „Wir möchten dabei Schmankerl und Wein servieren, also die Kulinarik sowie Kunst und Kultur ins Rampenlicht rücken. In diesem Rahmen werden wir auch den neuen Jahrgang des Phantoms 2020 vorstellen und die neue Weinkollektion Royal Selection verkosten“, informiert Marlene Kirnbauer.

Unter dem Motto „Wild Earth“ geht am 15. Oktober die kulinarische Reise in Richtung Trüffel, Wild und Kastanien. Bereits am 26. Mai gastiert erneut „Groundlevel Vienna“ mit seiner Event-Reihe Wine & Sound im malerischen Weingut der Familie Kirnbauer im Blaufränkischland.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.