Abschied nach 42 Jahren von Kindergartenleiterin Ingrid Draskovits

Im September 1981 startete Ingrid Draskovits im Kindergarten Rattersdorf ihren Dienst, nachdem die damalige Leiterin in Pension ging. Heute, 42 Jahre später, darf sie selbst den Ruhestand antreten. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Draskovits, die jederzeit wieder im Kindergarten beginnen würde, „weil es der schönste Beruf der Welt ist. Wenn es die Administration nicht geben würde, würde ich bleiben, bis ich 100 bin und sie mich mit dem Rollwagerl rausführen.“

In ihren Anfangsjahren betreute sie um die 25, manchmal sogar 30 Kinder, aktuell 13 und insgesamt waren es mehrere hunderte. „Die Eltern der heutigen Kinder sind auch schon bei mir in den Kindergarten gegangen. Ich bin quasi schon Kindergartengroßmutter. Für mich ist es das Schönste, wenn ich durch das Dorf gehe und die Kinder 'Hallo Ingrid' schreien. Dann weißt du, dass du vielleicht etwas richtig gemacht hast.“

Bürgermeister Herbert Schedl, die Ortsvorsteher Lukas Danzinger (Rattersdorf) und Gerhard Graner (Liebing), Gemeinderat Gernot Küblböck und Amtfrau Gerda Korner bedankten sich bei Ingrid Draskovits für ihre vier Jahrzehnte lange Tätigkeit. Foto: Gemeinde Mannersdorf

Ingrid Draskovits hat drei Mal für je drei Monate das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ durchgeführt. „Es wäre für alle Kinder gut, wenn sie einmal in den Genuss kommen, denn dadurch müssen sie sich mit sich selbst und dem Spielpartner auseinandersetzen und lernen dabei Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen und auch ein Nein zu akzeptieren.“

Ihren jüngeren Kolleginnen rät sie Kinder Kinder sein zu lassen und ihnen auch etwas zuzutrauen. „Man kann Kinder nicht unter eine Käseglocke geben. dann werden sie nicht für das Leben vorbereitet“, so Draskovits. „Kindergarten ist Abenteuer und die Aufgabe als Pädagogin ist es herauszufinden, was jeder einzelne braucht.“ Draskovits selbst braucht die Kinder. „Sie sind mein Lebenselixier“. Daher wird sie im Herbst als Lesepatin in der Volksschule anfangen.