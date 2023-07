Horitschons Bürgermeister feierte seinen 60er

Bürgermeister Gerhard Petschowitsch feierte am Wochenende seinen runden Geburtstag und empfing zahlreiche Gratulanten. Seit 1997 ist er bereits politisch aktiv. „Damals wollte ich mithelfen, die Gemeinde attraktiver und schöner zu gestalten und ich habe mich primär hinsichtlich der Verbesserung der Gemeindefinanzen eingebracht“, erinnert sich der Jubilar, der im Herbst 2022 zum Bürgermeister gewählt worden ist. „Ich möchte etwas bewirken und mich für die gesamte Bevölkerung einsetzen mit dem Ziel, die Lebensqualität aller HoritschonerInnen und UnterpetersdorferInnen zu steigern“, so Petschowitsch, dem an seinem „Job“ als Bürgermeister am besten gefällt, dass man gestalten und damit auch etwas bewirken kann. „Die ersten Erfolge sind bereits erkennbar, wie die 30-Zone in Unterpetersdorf, der Jugendtreff für die Jugend Horitschon, die Windpark-Errichtung ist wieder auf Schiene und die Sanierung von drei Brücken im nächsten Jahr ist eingetaktet“. Die umsetzten von Großprojekte in den kommenden Jahren, insbesondere den Neubau des Kindergartens, die Errichtung des Landes-Pflegestützpunktes und die Umgestaltung der Ortsvinothek zum 'House of Wine' sieht Petschowitsch als Herausforderung an. Zusätzlich zum Pflegestützpunkt möchte er auch barrierefreie Wohnungen bzw. betreubares Wohnen schaffen. „Auch dazu laufen bereits Gespräche“, verrät der Ortschef, der seine politikfreie Zeit im Sommer gerne auf dem Fahrrad oder mit Gartenarbeiten verbringt. „Wenn sich mehrere freie Tage ergeben, fahre ich auch gerne weiter weg auf Urlaub. Im Winter, wenn die Tage kürzer sind, gibt es nicht viel politikfreie Zeit“, meint Petschowitsch.

Sein größter Geburtstagswunsch zum 60er ist, „dass einmal alle Aufgaben als Ortschef so durchorganisiert und routiniert ablaufen und teilweise delegiert sind, dass ich mich nur noch den Projekten und den Anliegen der Bürger widmen kann und ich mich nicht mehr dem Alltagsgeschäft widmen muss.“