Neckenmarkts Bürgermeister Hannes Igler feierte 50er

Am vergangenen Mittwoch feierte Ortschef Hannes Igler seinen 50. Geburtstag. Igler, der 2012 als ÖVP-Gemeinderat in die Kommunalpolitik eingestiegen ist, ist seit Ende 2016 Bürgermeister von Neckenmarkt. „In der Kommunalpolitik bist du direkt an den Bürgern dran. Meine Motivation war es, der Bevölkerung zu helfen und unsere Gemeinde weiterzuentwickeln. Da ich zuvor als Betriebsleiter tätig war, war ich den direkten Kontakt zu den Menschen gewohnt. Dies war einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, dieses ehrenvolle Amt zu übernehmen“, erzählt Igler.

In den vergangenen Jahren wurden unter der Führung von Hannes Igler zahlreiche Projekte umgesetzt. Über den Ausbau des Kanals, die Erweiterung der Fernwärme, den Ankauf des ehemaligen Ziegelwerks und die Schaffung eines Bauhofs, den Ausbau der Güterwege, die Errichtung von Rückhaltebecken, den Zubau des Kindergartens, die Schaffung des Parkplatzes vor der Schule und die Umsetzung des 400-jährigen Jubiläums des Fahnenschwingens zeigt sich Igler besonders stolz. „Es hat mich sehr gefreut, dass es uns gelungen ist, auch die Mädchen der Ortschaft mehr ins Fahnenschwingen zu integrieren. Danke an die Burschenschaft hierfür“, so der Bürgermeister, der für die Zukunft noch viele weitere Visionen hat – darunter der Ausbau erneuerbarer Energie oder die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen.

Auch der Seniorenbund – mit Bernhard Artner, Paul Mayerhofer, Paula Reumann und Paul Mayrhofer – überbrachte seine Glückwünsche an Hannes Igler. Foto: Privat, Seniorenbund

„Der Job als Bürgermeister ist sehr zeitintensiv, sodass es nur im Einklang und mit dem Rückhalt der Familie geht – meine Frau jongliert und handelt das alles dankenswerterweise sehr gut. Solange ich die Motivation noch habe, etwas Neues zu erreichen, um die Gemeinde noch lebenswerter zu machen, solange möchte ich noch weiter machen. Es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas“, schmunzelt Igler, der auch für die gute Zusammenarbeit der Fraktionen im Gemeinderat dankbar ist.

In seiner politikfreien Zeit ist Igler mit seiner Landwirtschaft beschäftigt. Im Winter verbringt er seine Freizeit aber auch sehr gerne beim Skifahren, im Sommer beim Fußballspielen mit seinem Sohn oder auf Städtetrips in Österreich. Als größten Geburtstagswunsch wünscht sich Igler heuer alle Reisegutscheine mit seiner Familie einlösen zu können sowie Gesundheit für seine Liebsten. „Für die Gemeinde wünsche ich mir, dass so weitergearbeitet wird wie bisher“, so Igler abschließend.

Unter den Gratulanten waren auch Alfred Vukovich, Niki Berlakovich, Silvia Toth, Patrik Fazekas und Gerhard Pfneisl. Foto: Privat, ÖVP

