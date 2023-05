Nikitscher Ortschef feierte 50er: Christian Balogh im Interview

Christian Balogh sowie sein Zwillingsbruder Hans feierten am Wochenende mit ihrer Familie und Freunden ihren 50. Geburtstag.

BVZ: Was war Ihre Motivation, in die Kommunalpolitik zu gehen?

Christian Balogh: Mich hat von Kindheit an die Arbeit meines Vaters geprägt und beeindruckt und irgendwann stand der Entschluss fest, selbst in die Kommunalpolitik zu gehen. 2002 wurde ich zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt.

BVZ: Warum haben Sie sich dazu entschlossen, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen?

Balogh: In erster Linie um den erfolgreichen Weg für die Gemeinde fortzuführen. Und auch weil mir durch mein langjähriges aktives Vereinsleben das gesellschaftliche Leben und das Gemeinwohl der Bevölkerung am Herzen liegt.

BVZ: Was gefällt Ihnen an Ihrem Job als Bürgermeister am besten?

Balogh: Ich sehe es nicht direkt als Job, sondern als eine schöne Aufgabe, die man für seine Gemeinde und Mitbürger ausführen darf. Am Wichtigsten ist dabei für mich der Austausch mit der Bevölkerung.

BVZ: Was empfinden Sie als größte Herausforderung?

Balogh: Alle im Gemeinderat auf einen Nenner zu bringen, um das Beste für unsere Gemeinde zu erreichen.

BVZ: Und was möchten Sie für die Gemeinde noch erreichen?

Balogh: Mir schweben noch viele Ideen vor, unter anderem möchte ich in jedem Ortsteil einen Windpark errichten.

BVZ: Wie verbringen Sie Ihre politikfreie Zeit?

Balogh: Am liebsten mit meiner Familie. Sonst am Fußballplatz oder beim Fahrrad fahren.

BVZ: Was ist Ihr größter Geburtstagswunsch?

Balogh: Gesundheit, denn das ist das höchste Gut, das man sich wünschen kann.

Christian und Hans Balogh mit ihren Eltern Altbürgermeister Johann Balogh und Anna Balogh. Foto: BVZ, Isabella Kuzmits

