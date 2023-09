Weinpionier Walter Kirnbauer feierte 70. Wiegenfest in Deutschkreutz

„Grüß Gott, Walter Kirnbauer, Österreich“: Mit diesem Satz, gepaart mit einem festen Händedruck und einem charmanten Lächeln, stellt Walter Kirnbauer seit Jahrzehnten seine Person und sein Weingut vor. Heutzutage eher selten geworden, denn wer kennt den Pionier der österreichischen Rotweinkultur nicht? Geboren am 11. September 1953 in Girm, mittlerweile ein Ortsteil von Deutschkreutz, als jüngster Sohn von Maria und Josef Kirnbauer. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Anton und Irmgard verbrachte er seine Kindheit am Bauernhof der Eltern.

Weinbau seit bereits 350 Jahren ein Teil der Familie

Die Handelsschule absolvierte Walter Kirnbauer in Wien, wobei er seine Irmgard kennenlernte. Es dauerte nicht lange und es läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Walter wurde im Alter von 21 Jahren Vater von Markus und bald darauf erblickte Alexandra das Licht der Welt. Der Weinbau begleitet die Familie bereits seit 350 Jahren. Walter und Irmgard Kirnbauer betrieben zu Beginn Weinbau als Nebenberuf und im Jahr 1979 wurde die Leidenschaft schließlich zur Tradition. Hier wurde mit der Produktion der ersten Weine der Grundstein für die Marke K+K Kirnbauer und für qualitativ hochwertigen Weinbau in der gesamten Region gelegt. Mittlerweile wurde das Weingut unzählige Male ausgezeichnet und ist wohl eines der meistausgezeichneten Weingüter Österreichs. „Damals hat der Gebindewein sehr wenig gekostet, aus diesem Grund habe ich begonnen, Flasche zu füllen. Vier Jahre später habe ich bereits zu wenig an selbstproduzierten Wein gehabt und war gezwungen Trauben zuzukaufen“, erzählt Kirnbauer.

Gratulierten. Weinbauvereinsobmann Christian Kirnbauer, Kammerrat Georg Menitz, Nationalrat Niki Berlakovich sowie Bürgermeister Andreas Kacsits und Ökonomierat Gerhard Pfneisl. Foto: BVZ, dd

„War kurz davor mit dem Weinbau aufzuhören“

1985 kam mit dem Weinskandal der große Bruch in der Weinwirtschaft. Zu dieser Zeit arbeitete Walter Kirnbauer als Vertragsbediensteter in der Gemeindeverwaltung Deutschkreutz in der Buchhaltung. „Hier war ich knapp davor, mit dem Weinbau aufzuhören.“ Ein halbes Jahr später kamen die Kunden zu den Winzern auf den Hof, da sie sich verlassen konnten, dass ordentlicher Wein produziert wird. „Das war der Beginn einer unaufhaltsam nach oben steigenenden Erfolgsspur“, weiß Kirnbauer.

Gebietsvinothek im Herzen von Deutschkreutz errichtet

Mit 36 Jahren hat der „Patrone“, wie er liebevoll von seinen Freunden genannt wird, den Weinbauverein Deutschkreutz als Obmann übernommen. Nach seinem Antritt lud er die Seniorenwinzer nicht mehr in den Weinbauvereinsvorstand ein, da zuvor immer sehr viel Konkurrenzkampf unter den Weinbauern herrschte: „Mit den jungen Winzern haben wir Freundschaften entwickelt und gemeinsam die Weinbaugebiete der Welt bereist. Ich habe ihnen gezeigt, wo wirklich die Konkurrenz lauert.“ Im Jahr 1995 wurde auf Initiative von Kirnbauer eine Gebietsvinothek, heute als Vinatrium bekannt, im Herzen der Blaufränkischlandgemeinde errichtet. „Denn fast niemand wusste, welcher Ortschaft die Weinbaubetriebe Igler, Gesellmann und Georg Wieder zuzuordnen sind. In der Vinothek konnten sich die Weinliebhaber im Vorfeld darüber informieren wie der Wein schmeckt. Und Einzelflaschen konnten auch mit nach Hause genommen werden.“

Ehrenobmann des Weinbauvereins. Walter Kirnbauer wurde vom jetzigen Weinbauvereinsobmann Christian Kirnbauer, stellvertretend für den Weinbauverein Deutschkreutz, eine Ehrenurkunde überreicht. Foto: BVZ, dd

Rotweinfestival nach wie vor sehr beliebt

Im gleichen Jahr wurde auch das weit über die Bezirksgrenzen beliebte und bekannte Rotweinfestival zum Leben erweckt. Walter Kirnbauer war maßgeblich an dem noch heute gelebten Konzept beteiligt. „Der Weinbauverein hat damals Ausschankhütten gebaut, die noch heute im Einsatz sind. Diese wurden den Winzern übergeben, unter der Bedingung fünf Jahre beim Event mitzuwirken. "

Tourismus und Kulinarik in Deutschkreutz fördern

Als Präsident des Verbandes Blaufränkisch Mittelburgenland-DAC hat Kirnbauer in den letzten 15 Jahren ebenfalls viel bewirken können. „Mein Herz schlägt für das Blaufränkischland und ich habe mich stets intensiv bemüht, die Bekanntheit zu steigern.“ Seit drei Jahren hat er sich auf eine neue Mission fokussiert, den Tourismus und die Kulinarik in Deutschkreutz zu fördern. „Nachdem sehr viele Top-Leute zu unseren Top-Winzern Wein einkaufen kommen, hatte ich schon seit vielen Jahren die Vision ein Top-Restaurant zu etablieren“, erzählt Kirnbauer. So kam es, dass er vor drei Jahren gemeinsam mit der Familie Nourani das ehemalige Hotel Schreiner kaufte, nun bekannt als Weinhotel „Das Blaufränkisch.“