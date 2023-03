Oberpullendorfer Genussmarkt soll gestärkt werden

Werbung

Vor dem Start der neuen Genussmarkt-Saison hat BLOP! Stammstandler, neue Produzenten, Interessierte, Gemeindevertreter und Stadtmarketing zum Austausch eingeladen. Es wurden unter anderem die geplanten Musikevents und die Beteiligung der Vereine durch Ausschank in der Vereinshütte besprochen. Außerdem wurde eine Buchungsplattform auf der BLOP!-Webseite integriert, wo sich Standler anmelden und kurzfristig Termine und ihr Angebot anpassen können. Das kommt auch den Kunden zugute, die unter dem Genussmarkt-Bereich in Kürze eine Liste mit allen Terminen und Standlern samt Produkten und Kontaktdaten finden werden. „ So können die Kunden jederzeit schauen, wer mit welchen Produkten an welchem Marktfreitag dabei ist“, so Dietmar Csitkovics von BLOP!. Mit den Fördermitteln aus einem Leader-Projekt soll der Markt nicht nur besser beworben und evaluiert werden, sondern vor allem auch dessen Stärkung durch kulturelle Events und Musik am Hauptplatz stehen im Fokus. Ziel ist es, durch eine Vielfalt des Angebots am Genussmarkt viele Stammkunden zu gewinnen, die gerne nach Oberpullendorf kommen.

