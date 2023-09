Notfallrucksack für First Responder in Rattersdorf übergeben

Der Rattersdorfer Kevin Draskovits hat neun Monate Zivildienst beim Samariterbund Weppersdorf absolviert und ist diesem als ehrenamtlicher Rettungssanitäter treu geblieben. Zusätzlich wollte er auch als First Responder tätig sein.

First Responder sind gut ausgebildete und mit Notfallrucksäcken ausgerüstete Ersthelfer, die parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden. Sie können aufgrund der räumlichen Nähe zum Notfallsort oft rascher vor Ort sein und bereits bis zum Eintreffen des Rettungswagens oder Notarztes qualifizierte Maßnahmen durchführen.

Kevin Draskovits konnte nun dank zahlreicher Sponsoren seinen First Responder Rucksack in Empfang nehmen und möchte sich auf diesem Wege bei AirTech Kälte-Klima-Heizungstechnik, Elektrotechnik Kainer, Ewald Müllner - Versicherungs- und Kreditmakler, Gewerblicher Vermögensberater, FH Montagen Freyler Horst, der Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz, der Band Graveyard Avenue, Kainer Gebäudetechnik GmbH, Müller Installationen, Manuel Schedl, dem Seniorenverein Rattersdorf-Liebing, Stampf Elektrotechnik e.U. sowie Harald Schermann und David Warlits für die finanzielle Unterstützung bedanken.