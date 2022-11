„Die lassen gerade Flüchtlinge raus!“: Lutzmannsburger couragiert

Werbung

Am 31. August 2022 hatten zwei Mitarbeiter der Gemeinde Lutzmannsburg schon früher zu arbeiten begonnen, als sie um 6.50 Uhr etwas außerhalb der Ortschaft ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen beobachteten. „Mein Kollege sagte, die lassen gerade Flüchtlinge raus“, berichtete einer der Augenzeugen.

Der Schlepper stieg ebenfalls aus und filmte die Personen, die er gerade ins Land gebracht hatte – offenbar zu Beweiszwecken. Dann raste er mit seinem Citroen C5 in Richtung der ungarischen Grenze davon. „Wir verständigten das Bundesheer, der zuständige Vizeleutnant war gerade am Grenzübergang und stoppte das Auto“, schilderte der Gemeindearbeiter den weiteren Verlauf.

Gemeindemitarbeiter blockierten Schlepper

Er fuhr mit seinem Kollegen im Gemeindefahrzeug ebenfalls zum zirka eineinhalb Kilometer entfernten Grenzübergang. „Der Vizeleutnant hatte dem Schlepper schon den Fahrzeugschlüssel abgenommen. Wir blockierten mit dem Gemeindeauto das Schlepperfahrzeug und warteten auf die Polizei“, so der Gemeindemitarbeiter.

Der 21-jährige Schlepper wurde verhaftet und am Montag dieser Woche am Landesgericht Eisenstadt verurteilt. Der serbische Staatsbürger gab zu, in seinem Citroen drei Inder und fünf Afghanen bei der ungarisch-serbischen Grenze abgeholt und dann bis nach Lutzmannsburg gebracht zu haben.

Er habe das wegen seiner schwierigen finanziellen Lage getan. „Ich muss meinen Bruder finanzieren, der die Mittelschule besucht, und meine Mutter, die krank ist“, sagte der Angeklagte. Ansonsten wolle er über seine Schleppertätigkeit nichts sagen.

Der Schlepper wurde zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon acht Monate bedingt. Der Mann wurde nach dem Prozess aus dem Gefängnis entlassen.

