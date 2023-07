Eine zauberhafte (beinahe) 20. Böck-Produktion in Kobersdorf

Mit der Premiere am Dienstag startete Wolfgang Böck in seinen 20. Sommer in Kobersdorf und die, wie er es selbst bezeichnete beinahe 20. Produktion. Beinahe deshalb, weil es im Coronajahr kein Stück, sondern nur ein Strizziliederkonzert zu hören gab. Für das heurige „Quasi-Jubiläumsjahr“, in dem Böck noch dazu seinen 70. Geburtstag feierte, wählten Böck und sein Team Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“. „Wir haben zum einen in meiner Zeit noch nie Raimund gespielt, zum anderen meinte mein Team, dass die Rolle des alten Grantscherm zu mir passt“, meinte Böck bei der Premiere. Er selbst verkörpert im Stück den menschenverachtenden Gutsbesitzer Rappelkopf, den der Alpenkönig um diesen zu läutern gleichsam in seinen Seelenspiegel blicken lässt. „Obwohl das Stück vor 200 Jahren geschrieben wurde, greift es Probleme auf, die jeden betreffen. Es würde jedem Menschen gut anstehen, wenn er sich mit dem eigenen Ich auseinandersetzt“, so Böck.

Bereits 11.000 der aufgelegten 13.600 Tickets sind verkauft

Begeistert von der Premierendarbietung zeigte sich auch Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil. „Wolfgang Böck hat mit seiner Interpretation von Raimunds Zauberspiel im wahrsten Sinne des Wortes das Publikum spielerisch verzaubert. Das war große Schauspielkunst und ich möchte dem gesamten Ensemble meinen Respekt für diese Leistung aussprechen“, so Doskozil. „In Kobersdorf ist es ja von Jahr zu Jahr beinahe schon eine Tradition, dass wir eine Auslastung von über 95% erreichen. Das dürfte auch 2023 gelingen: Von den rund 13.600 aufgelegten Karten der heurigen Produktion wurden bereits jetzt zirka 11.000 Tickets verkauft. Die 20-jährige Intendanz von Wolfgang Böck ist also eine goldene Ära für die Kultur im Burgenland.“ Der ORF wird die heurige Produktion der Schloss-Spiele aufzeichnen und im August auf ORF 3 ausstrahlen .