105 Biker fuhren zum „Bockerer“

Werbung

Bei Prachtwetter fanden sich Biker aus Oberösterreich, Salzburg, Wien, der Steiermark und dem Burgenland zum Treffpunkt in Mattersburg ein. 105 Motorräder gingen an den Start. Wolfgang Böck führte den Konvoi Richtung Bad Sauerbrunn an, dicht gefolgt vom Beleuchtungsteam der Schloss-Spiele Kobersdorf.

Ensemblemitglieder Maria Astl (auf dem Sozius ihres Freundes) und Gerhard Kasal waren ebenso mit von der Partie. Der Motorradtross traf geschlossen mit allen TeilnehmerInnen wohlbehalten und unfallfrei nach 65, 5 absolvierten Straßenkilometern vorm Schloss ein. Hier hatten bereits etliche Schaulustige, Ensemblemitglieder und Bürgermeister Andreas Tremmel Aufstellung für einen herzlichen Empfang genommen.

„Die Schloss-Spiele Kobersdorf bedanken sich für die Routenplanung bei Gruppeninspektor Roland Wilfinger von der Landesverkehrsabteilung Burgenland und für die Durchführung und Sicherung der Strecke bei den Beamten der Landesverkehrsabteilung Burgenland. Ein weiterer Dank ergeht an die Stadtgemeinde und Polizeiinspektion Mattersburg, die Polizeiinspektion und die Freiwillige Feuerwehr Kobersdorf“, heißt es von den Schloss-Spielen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.