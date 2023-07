Mit Wolfgang Böck auf Bikerfahrt von Mattersburg nach Kobersdorf

Bereits zum 18. Mal lud man heuer zur Bikerfahrt. Treffpunkt war in Mattersburg. Bevor die Fahrt bei hitzigen Sommer-Temperaturen losging, sorgte der heimische Getränkesponsor Waldquelle mit ausreichend Mineralwasser für Abkühlung. Auf einer Indian führte Wolfgang Böck den Biker-Tross in Richtung Forchtenstein an. „Alpenkönig“-Darsteller Gerhard Kasal und sein Vater waren ebenso mit zwei Motorrädern am Start, dicht gefolgt vom Kobersdorfer Beleuchtungsteam. Gesichert von Beamten der Landesverkehrsabtei­lung Burgenland auf vier Blaulicht-Motorrädern und einem Blaulichtstreifenwagen ging die handverlesene Route auf Freilandstraßen bergauf und bergab mit viel Kurvenspaß über die Bucklige Welt nach Lichtenegg. Kurz nach Stang wurde die Landesgrenze Richtung Burgenland überquert, wo die Route über Weingraben weiter nach Kobersdorf führte.

Alle Teilnehmer trafen nach 86 Kilometern wohlbehalten beim Schloss ein, wo sie schon von vielen Schaulustigen erwartet wurden. Am Abend stand dann das Stück „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ auf dem Programm.

„Die Schloss-Spiele Kobersdorf bedanken sich bei der Landesverkehrsabteilung Burgenland für die Routenplanung bei Abteilungsinspektor Theuritzbacher, für die Durchführung und Sicherung der Strecke bei Chefinspektor Strümpf und den Gruppeninspektoren Hrabec, Krail, Kranjec, Nusshall und Pfneisl. Ein weiterer Dank ergeht an die Stadtgemeinde und Polizeiinspektion Mattersburg und die Freiwillige Feuerwehr Kobersdorf“, so die Verantwortlichen der Schloss-Spiele.